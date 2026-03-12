Вашингтон дал послабление Индии, но отказался отменять санкции на российскую нефть

США не намерены отменять санкции против российской нефти. Об этом заявил министр энергетики Крис Райт, комментируя решение Вашингтона временно разрешить поставки части российского сырья в Индию.

По словам Райта, это не означает смягчения политики в отношении Москвы. Речь, как он пояснил, идет о партии нефти, которая уже находится в танкерах и ожидает разгрузки, а само решение носит временный характер.

Как ранее сообщал Reuters, США дали Индии 30-дневное исключение: под него подпадает российская нефть, загруженная на суда до 5 марта и доставленная в индийские порты до 4 апреля. Мера была принята на фоне сбоев поставок из-за кризиса на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ормузского пролива.

В Вашингтоне объясняют этот шаг прагматическими соображениями. Администрация Трампа рассчитывает таким образом снизить опасения дефицита на рынке и сдержать рост цен на топливо, но не менять общий санкционный курс в отношении России.