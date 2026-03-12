Вашингтон дал послабление Индии, но отказался отменять санкции на российскую нефть
США не планируют снимать санкции с российской нефти, заявил Райт
Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив
США не намерены отменять санкции против российской нефти. Об этом заявил министр энергетики Крис Райт, комментируя решение Вашингтона временно разрешить поставки части российского сырья в Индию.
По словам Райта, это не означает смягчения политики в отношении Москвы. Речь, как он пояснил, идет о партии нефти, которая уже находится в танкерах и ожидает разгрузки, а само решение носит временный характер.
Как ранее сообщал Reuters, США дали Индии 30-дневное исключение: под него подпадает российская нефть, загруженная на суда до 5 марта и доставленная в индийские порты до 4 апреля. Мера была принята на фоне сбоев поставок из-за кризиса на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ормузского пролива.
В Вашингтоне объясняют этот шаг прагматическими соображениями. Администрация Трампа рассчитывает таким образом снизить опасения дефицита на рынке и сдержать рост цен на топливо, но не менять общий санкционный курс в отношении России.
Напомним, что мировые запасы нефти уже находятся на минимуме за пять лет и могут сокращаться ещё быстрее на фоне кризиса на Ближнем Востоке. На этом фоне слышны обсуждения отмены или ослабления санкций на российскую нефть.
