Мировые запасы нефти оказались на пятилетнем минимуме

Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировые запасы нефти уже находятся на минимуме за пять лет и могут сокращаться ещё быстрее на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Reuters.

По его словам, ключевым фактором остаётся ситуация с судоходством в Ормузском проливе. Нассер предупредил, что затяжные перебои могут привести к тяжёлым последствиям для мирового нефтяного рынка и экономики в целом.

Глава компании отметил, что нарушения уже ударили по морским перевозкам и страховому сектору. В дальнейшем, как он считает, последствия могут затронуть авиацию, сельское хозяйство, автопром и другие отрасли.

Reuters также пишет, что сейчас Aramco не отгружает нефть из Персидского залива, поскольку суда не могут принимать там грузы. При этом поставки клиентам компания старается обеспечивать по альтернативным маршрутам. Отдельно Нассер сообщил, что небольшой пожар на НПЗ в Рас-Тануре после атаки удалось быстро локализовать. Предприятие, по его словам, уже находится в процессе перезапуска.

Ранее Life.ru писал, что на фоне стремительного роста цен на нефть США уже начали искать способы стабилизировать рынок. Дональд Трамп объявил о временной отмене нефтяных санкций против ряда стран, чтобы остановить дальнейший рост котировок. По его словам, если ситуация нормализуется, возвращать ограничения может и не понадобиться.