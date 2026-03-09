Венгрия призывает ЕС немедленно снять запрет на нефть и газ из России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Брюссель немедленно отменить санкции и разрешить поставки российских нефти и газа. В видеообращении, опубликованном в соцсети, он предупредил, что сохранение запрета нанесёт чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике.
По словам политика, рост стоимости энергоносителей неизбежно потянет за собой подорожание всех остальных товаров, что может привести к небывалым проблемам для жителей Европы. Сийярто также напомнил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже спровоцировала дефицит нефти в регионе.
Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Он призвал отменить ограничения против РФ в энергетической сфере для стабилизации ситуации в Европе.
«Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен», — заявил Орбан.
Напомним, что в ходе сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE стоимость нефти марки Brent превысила 119 долларов за баррель. Таких цен не было с июня 2022 года — на ситуацию влияет конфликт на Ближнем Востоке. Министры финансов стран G7 планируются собраться на внеочередной саммит, где обсудят совместное использование нефти из стратегического резерва.
