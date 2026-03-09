Венгрия призывает ЕС немедленно снять запрет на нефть и газ из России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Брюссель немедленно отменить санкции и разрешить поставки российских нефти и газа. В видеообращении, опубликованном в соцсети, он предупредил, что сохранение запрета нанесёт чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике.

По словам политика, рост стоимости энергоносителей неизбежно потянет за собой подорожание всех остальных товаров, что может привести к небывалым проблемам для жителей Европы. Сийярто также напомнил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже спровоцировала дефицит нефти в регионе.

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Он призвал отменить ограничения против РФ в энергетической сфере для стабилизации ситуации в Европе.

«Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен», — заявил Орбан.