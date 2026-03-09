Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 12:10

Венгрия призывает ЕС немедленно снять запрет на нефть и газ из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Брюссель немедленно отменить санкции и разрешить поставки российских нефти и газа. В видеообращении, опубликованном в соцсети, он предупредил, что сохранение запрета нанесёт чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике.

По словам политика, рост стоимости энергоносителей неизбежно потянет за собой подорожание всех остальных товаров, что может привести к небывалым проблемам для жителей Европы. Сийярто также напомнил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже спровоцировала дефицит нефти в регионе.

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Он призвал отменить ограничения против РФ в энергетической сфере для стабилизации ситуации в Европе.

«Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен», — заявил Орбан.

Война Ирана и США: Удары по ядерным объектам Ирана, КСИР присягнул сыну Хаменеи, нефть по 108 долларов и смог над Тегераном, 9 марта
Война Ирана и США: Удары по ядерным объектам Ирана, КСИР присягнул сыну Хаменеи, нефть по 108 долларов и смог над Тегераном, 9 марта

Напомним, что в ходе сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE стоимость нефти марки Brent превысила 119 долларов за баррель. Таких цен не было с июня 2022 года — на ситуацию влияет конфликт на Ближнем Востоке. Министры финансов стран G7 планируются собраться на внеочередной саммит, где обсудят совместное использование нефти из стратегического резерва.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Венгрия
  • Санкции против России
  • Петер Сийярто
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar