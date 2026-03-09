Война Ирана и США: Удары по ядерным объектам Ирана, КСИР присягнул сыну Хаменеи, нефть по 108 долларов и смог над Тегераном, 9 марта Оглавление Спецназ США и Израиля готовит рейд за ураном Династия Хаменеи продолжит управлять Ираном Цены на нефть бьют рекорды, и это не конец Иран и Азербайджан помирились после атаки беспилотника Макрон потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив Швейцария: удары США и Израиля по Ирану вне закона Иран нарастил удары по объектам США, Баку и Иран помирились, Макрон требует открыть Ормузский пролив, нефть стоит больше 100 долларов за баррель — дайджест Life.ru. 9 марта, 09:51 США угрожают новому лидеру Ирана, нефть растёт в цене после закрытия Ормузского пролива. Обложка © Chat GPT

Спецназ США и Израиля готовит рейд за ураном

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов обсуждать завершение военной кампании против Ирана только после консультаций с Израилем. Решение о сворачивании операции может быть принято исключительно совместно с премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

— Я считаю, это будет обоюдное решение. Мы общаемся с Биньямином Нетаньяху. Я приму решение в нужный момент, но все нюансы будут учтены, — рассказал Трамп в интервью газете Times of Israel.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* через свои социальные сети обратился к руководству Израиля. Он попросил не атаковать нефтяную промышленность Ирана, а также обозначил цели операции «Эпическая ярость».

— Наша цель — освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его возможности начать новую и лучшую жизнь после краха этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь решающее значение для достижения этой цели, — написал сенатор Грэм*.

Тем временем США и Израиль рассматривают вопрос об отправке спецназа в Иран. Главной целью солдат станет контроль над обогащённым ураном, которого в Исламской Республике может быть около 411 килограммов. Вместе со спецназом могут отправить сотрудников МАГАТЭ или других учёных-ядерщиков. У операции есть две сложности. Сейчас непонятно, где хранится уран, а также нет решения, как безопасно забросить группу оперативников и обеспечить вывоз урана.

Американо-израильская коалиция атаковала иранский ядерный объект в Исфахане. Комплекс получил серьёзные повреждения из-за ракетного удара, сообщили в Национальном центре ядерной безопасности Исламской Республики.

Пожары возникли после ударов по ядерному объекту в Исфахане. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Династия Хаменеи продолжит управлять Ираном

Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Исламской Республики Иран. Сына погибшего аятоллы Али Хаменеи выбрал Совет экспертов ближневосточного государства. Корпус стражей исламской революции присягнул на верность новому лидеру и готов следовать всем его указаниям.

— Мы, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов, готовы всецело присягнуть на верность Моджтабе Хаменеи, а также сохранять ценности исламской революции и защищать драгоценное наследие имамов революции, — заявили в КСИР, передаёт телекомпания Ирана IRIB.

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана. Фото © Wikipedia / Tasnim News Agency

Трамп продолжил угрожать и заявил, что Моджтаба Хаменеи не продержится долго без одобрения США.

Исламская Республика нарастит интенсивность атак по американским объектам на Ближнем Востоке. Военные увеличат на 20% количество беспилотников и будут использовать вдвое больше ракет. Глава МИД Ирана заявил, что удары по базам США в странах Персидского залива — вынужденная мера. Республике приходится бить по военной инфраструктуре в соседних государствах, чтобы сопротивляться американо-израильской коалиции.

— Мы не нападаем на наших соседей. Мы нападаем на США, которые нападают на нас, — заявил глава МИД Аракчи.

Также МИД Ирана заявил, что удары по нефтехранилищам в их стране равносильны химической войне. Судя по опубликованным в Сети видео очевидцев, небо над Тегераном затягивает чёрный смог из-за горящих резервуаров с нефтью. В соцсетях жители столицы Исламской Республики делятся материалами с чёрным налётом на машинах, зданиях и улицах после дождя.

Цены на нефть бьют рекорды, и это не конец

В конце февраля, перед началом конфликта США и Израиля против Ирана, нефть марки Brent торговалась по 72 доллара. Её стоимость начала расти с 1 марта и к 9 марта превысила 108 долларов за баррель — впервые с марта 2022 года.

Российский сорт Urals с начала конфликта на Ближнем Востоке прибавил почти 30 долларов. Если 27 февраля нефть торговалась по 59 долларов за баррель, то сейчас — больше 90 долларов за тот же объём.

Американское издание The Wall Street Journal прогнозирует ещё больший скачок в стоимости ресурса. По его подсчётам, нефть может достичь цены в 215 долларов за баррель, если Ормузский пролив надолго останется закрытым для поставок с Ближнего Востока.

Иран и Азербайджан помирились после атаки беспилотника

Тегеран не причастен к атаке беспилотника по аэропорту в азербайджанской Нахичевани. Иран расследует инцидент, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Израиль использует F-16 для сбития израильских БПЛА. Видео © Telegram / Военная хроника

В ответ Алиев готов оказать гуманитарную помощь мирным жителям Ирана и планирует обсуждать совместные экономические проекты.

Макрон потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив

Глава Франции Эмманюэль Макрон созвонился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время разговора Макрон потребовал прекратить удары по странам Ближнего Востока и гарантировать безопасность судоходству через Ормузский пролив.

Президент Франции также обеспокоен развитием ядерной программы и производством ракет в Иране. По словам Макрона, именно это дестабилизировало обстановку на Ближнем Востоке. А ещё надо вернуть всё в русло дипломатии. Желательно побыстрее, потому что цены на нефть марки Brent превысили 108 долларов за баррель.

Швейцария: удары США и Израиля по Ирану вне закона

Американо-израильские удары по Ирану нарушили международное право. Операция на Ближнем Востоке идёт вразрез с принципом Устава ООН, который связан с отказом от применения силы, заявил глава Минобороны Швейцарии Мартин Пфистер.

— Федеральный совет считает, что нападение на Иран представляет собой нарушение международного права. На наш взгляд, это представляет собой нарушение запрета на насилие. Мы призываем все стороны конфликта остановить насилие и пощадить гражданское население, — отметил Пфистер.

Чиновник напомнил, что его страна пыталась выступить связным между Тегераном и Вашингтоном.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

