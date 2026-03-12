США могут разрешить импорт российской нефти на свою территорию, заявил энергетик

США могут разрешить импорт российской нефти в рамках ослабления антироссийских санкций, допустив покупку сырья у крупнейших компаний РФ. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru обрисовал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По мнению эксперта, Вашингтон теоретически способен выдать генеральную лицензию, позволяющую закупать нефть у подсанкционных структур при условии, что топливо поставляется исключительно на американский рынок.

«Более-менее логично было бы, если Соединённые Штаты сняли самые первые санкции с России, разрешив импорт нефти РФ на свою территорию», — пояснил Юшков.