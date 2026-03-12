США могут разрешить импорт российской нефти на свою территорию, заявил энергетик
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T
США могут разрешить импорт российской нефти в рамках ослабления антироссийских санкций, допустив покупку сырья у крупнейших компаний РФ. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru обрисовал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По мнению эксперта, Вашингтон теоретически способен выдать генеральную лицензию, позволяющую закупать нефть у подсанкционных структур при условии, что топливо поставляется исключительно на американский рынок.
«Более-менее логично было бы, если Соединённые Штаты сняли самые первые санкции с России, разрешив импорт нефти РФ на свою территорию», — пояснил Юшков.
Но пока что Европа и её союзники всё ещё терпят. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны «Большой семёрки» не станут отменять санкции против России, несмотря на проблемы с поставками нефти. Вместе с тем канцлер ФРГ Фридрих Мерц указывал, что у Германии пока нет причин смягчать антироссийские ограничения.
