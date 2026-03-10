Мерц: У Германии нет повода смягчать санкции против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит оснований для ослабления санкций против России даже на фоне возможного завершения конфликта вокруг Ирана. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

«Я разделяю надежду американского президента на скорое завершение этого конфликта. Если он завершится быстро, то и нормализация ситуации на рынках нефти и энергоресурсов произойдёт относительно быстро. Исходя из этого, с нашей точки зрения, и с моей в том числе, нет повода для смягчения санкций против России», — заявил Мерц.

Он также подтвердил однозначную поддержку Украины и готовность «пройти этот этап, если потребуется». Канцлер выступил за усиление давления на Москву с помощью 20-го пакета санкций и подчеркнул, что Европа должна участвовать в переговорах по украинскому урегулированию.

Говоря о перспективах Украины в ЕС, Мерц отметил, что Берлин поддерживает её путь к членству, но быстрое вступление в нынешних условиях невозможно.

Ранее Мерц объяснил свою сдержанность на переговорах с Трампом в Вашингтоне: он намеренно избегал споров перед камерами. Встреча прошла на фоне ударов по Ирану, обсуждали безопасность, Украину и пошлины. Журналистов заинтересовал момент, когда Трамп в шутку хлопнул Мерца по колену — тот говорил всего три минуты, уступив основное время американскому лидеру.