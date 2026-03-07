Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал свою сдержанную манеру поведения во время недавних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Политик признал, что намеренно избегал полемики перед работающими камерами.

Встреча состоялась на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного ударами США и Израиля по Ирану. Стороны затронули вопросы региональной безопасности, конфликт на Украине и торговые пошлины. Внимание журналистов привлёк эпизод, когда Трамп в шутку хлопнул Мерца по колену — тот сидел, закинув ногу на ногу. При этом немецкий канцлер говорил лишь три минуты, уступив основное время американскому коллеге.

Позже, выступая в Штокахе на заключительном мероприятии предвыборной кампании ХДС в ландтаг Баден-Вюртемберга, Мерц пояснил свою тактику.

«Когда камеры работают, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом», — заявил он, добавив, что осведомлён об упрёках в излишней дружелюбности.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался у Фридриха Мерца, знает ли тот местонахождение источников нефти и газа, которые спасли бы энергетику ФРГ от кризиса. Спецпредставитель президента РФ обратил внимание канцлера на отсутствие у Берлина внятной альтернативы прежним поставкам энергоресурсов. Он отметил, что страна столкнулась с кризисом из-за собственных неподготовленных решений.