Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 06:06

Дмитриев заявил, что США начинают осознавать бесполезность санкций против России

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны, включая США, начинают понимать деструктивный характер санкций против России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать… неэффективность и деструктивный характер санкций против России», — отметил он.

Мерц: У Германии нет повода смягчать санкции против России
Мерц: У Германии нет повода смягчать санкции против России

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что текущая нестабильность на мировом рынке нефти из-за ближневосточного конфликта не повлияет на поддержку Украины со стороны стран «Группы семи». По его словам, лидеры G7 обсудили проблемы с поставками энергоносителей, вызванные противостоянием США и Израиля с Ираном и блокировкой Ормузского пролива.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Кирилл Дмитриев
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar