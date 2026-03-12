Дмитриев заявил, что США начинают осознавать бесполезность санкций против России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны, включая США, начинают понимать деструктивный характер санкций против России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать… неэффективность и деструктивный характер санкций против России», — отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что текущая нестабильность на мировом рынке нефти из-за ближневосточного конфликта не повлияет на поддержку Украины со стороны стран «Группы семи». По его словам, лидеры G7 обсудили проблемы с поставками энергоносителей, вызванные противостоянием США и Израиля с Ираном и блокировкой Ормузского пролива.