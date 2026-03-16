В США увидели «признаки разблокировки» Ормуза без военной армады

Вашингтон рассчитывает, что движение через Ормузский пролив будет постепенно восстанавливаться. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, США уже видят признаки такого сценария.

Бессент отметил, что через пролив начали проходить все больше судов, а процесс, по его мнению, может развиваться и дальше без немедленного появления крупных военно-морских сил сопровождения.

Глава Минфина добавил, что иранские суда уже выходили из пролива, а следом начали движение индийские. Он также допустил, что к ним могут присоединиться и китайские суда.

Бессент подчеркнул, что Вашингтон устраивает такой вариант. В США считают, что открытие пролива может произойти «естественным путем», если поток судов начнет нарастать сам по себе.

Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для мирового энергетического рынка: через него проходит около 20% глобальных поставок нефти и СПГ. На фоне конфликта вокруг Ирана ситуация там стала одним из главных факторов давления на цены и логистику.

Ранее Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив. Он также пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в проливе.