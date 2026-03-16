США остались без коалиции: пять стран отвернулись от идеи Трампа по Ормузу

Великобритания, Китай, Южная Корея, Франция и Япония прямо или косвенно не поддержали призыв США присоединиться к коалиции по обеспечению прохода через Ормузский пролив. Ранее Дональд Трамп призвал страны, зависящие от поставок нефти через этот маршрут, помочь Вашингтону военным присутствием.

Япония ответила наиболее конкретно: премьер Санаэ Такаити заявила, что Токио сейчас не планирует направлять корабли в район пролива. Власти страны сослались на правовые и политические ограничения. Франция и Китай сделали ставку на дипломатию. В Париже дали понять, что предпочитают политическое урегулирование, а Пекин призвал все стороны немедленно прекратить боевые действия и не допускать дальнейшей эскалации.

Южная Корея от идеи сразу не отказалась, но заявила, что будет изучать предложение и проводить консультации с США. Это означает, что быстрого решения о вступлении в коалицию в Сеуле пока нет. Позиция Лондона тоже оказалась сдержанной. По данным Reuters и Financial Times, Трамп отдельно выражал недовольство медленной реакцией Британии, а британские власти пока не объявляли о готовности отправить полноценные военные корабли именно в том формате, на котором настаивает Вашингтон.

На этом фоне идея американской коалиции пока выглядит скорее дипломатическим нажимом, чем уже сложившимся военным альянсом. Для США это чувствительно, потому что через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и сжиженного газа, а ситуация вокруг него напрямую влияет на цены и поставки энергоресурсов.

Ранее Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив. Он также пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в проливе.