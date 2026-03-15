15 марта, 20:33

В Иране высмеяли призыв Трампа защитить Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Иранское руководство встретило насмешкой призыв президента США Дональда Трампа к странам-получателям нефти обеспечить безопасность Ормузского пролива, назвав эти слова «криком о помощи», пишет Die Welt.

Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири в соцсети X напомнил, что ранее США «ложно заявили об уничтожении иранского флота» и о сопровождении танкеров в Ормузском проливе. Теперь же, по его словам, Вашингтон сам просит подкрепления у других стран.

Арагчи: Иран ведёт переговоры о безопасном проходе судов через Ормузский пролив

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что американский «зонтик безопасности» не решает проблему судоходства в Ормузском проливе, а скорее создаёт проблемы. По его словам, США вынуждены упрашивать другие страны, включая Китай, помочь с обеспечением безопасности.

Артём Гапоненко
