Аракчи: Иран ведёт переговоры о безопасном проходе судов через Ормузский пролив

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сделал два важных заявления. Первое касается судоходства в Ормузском проливе, второе — перспектив переговоров с Западом. В интервью телерадиосети CBS он сообщил, что ряд государств связались с Тегераном с просьбой обеспечить безопасный проход их судов.

Конкретные страны он называть не стал. Решение по этому вопросу принимают военные, и они уже разрешили проход группе судов. Что касается урегулирования конфликта с США и Израилем, здесь позиция Ирана жёсткая. По словам министра, никаких предложений на столе нет.

Тегеран не просил о прекращении огня и не намерен этого делать. Страна будет защищаться столько, сколько потребуется. Если Иран когда-то и решит говорить с Вашингтоном, то сам определит повестку.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что американский «зонтик безопасности» не решает проблему судоходства в Ормузском проливе, а скорее создаёт проблемы. По его словам, США вынуждены упрашивать другие страны, включая Китай, помочь с обеспечением безопасности.