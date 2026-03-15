Япония видит «большие препятствия» для отправки военных кораблей в Ормуз

В Японии правящая партия выразила надежду на скорейшее урегулирование ситуации с проходом кораблей через Ормузский пролив, а сейчас Токио видит «существенные препятствия» к этому. Об этом заявил председатель ключевого Политического совета Либерально-демократической партии (ЛДП) Такаюки Кобаяси телеканалу NHK.

«Для отправки кораблей, на которую выразил надежду президент США Дональд Трамп, существуют большие препятствия, но мы надеемся, что правительство спокойно оценит, как изменится ситуация на Ближнем Востоке, включая Иран, в будущем, и предпримет соответствующие действия. Наиболее важно скорейшее урегулирование ситуации», — пояснил он.

Сейчас Япония получает около 95% нефти из ближневосточного региона. При этом 75% закупаемой нефти поставляется через Ормузский пролив, однако агрессия США и Израиля против Ирана привела к проблемам с проходом судов.