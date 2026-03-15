NHK: Япония не станет отправлять военные корабли в Ормузский пролив по указке Трампа

Япония дала осторожный, но чёткий ответ на возможные требования США о военном присутствии в зоне конфликта. Токио не намерен действовать автоматически. Решение об отправке кораблей в Ормузский пролив будет приниматься исключительно самостоятельно, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве и МИД.

«Только потому, что Трамп сказал, ещё не означает моментальную отправку», — подчеркнул дипломатический источник.

В Токио отмечают, что любые действия должны строго соответствовать японским законам. Более того, отправка сил самообороны потребует правовой оценки самих атак США — являются ли они законными с точки зрения международного права.

Вашингтон, как отмечает телеканал, пытается сбить рост цен на нефть и может напрямую потребовать от союзника военной помощи. Но Япония будет «очень серьёзно рассматривать меры», а не слепо подчиняться.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить военные корабли в Ормузский пролив, чтобы устранить угрозу из-за его искусственного ограничения. Он также пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в проливе.