Названо имя магната, который зарабатывает $500 тыс. в день на закрытии Ормузского пролива

Корейский бизнесмен Га-Хен Чонг оказался в числе главных бенефициаров нефтяного кризиса, вызванного закрытием Ираном Ормузского пролива. Как сообщает Bloomberg, ещё до начала операции США и Израиля его компания Sinokor перебросила в Персидский залив не менее шести супертанкеров.

Сначала суда простаивали в ожидании грузов, но после обрушения экспорта и заполнения хранилищ ситуация изменилась. Ранее Чонг шокировал рынок, скупив значительную долю мирового танкерного флота. сейчас эта ставка приносит ему баснословную прибыль. Sinokor сдаёт танкеры в аренду для хранения сырья на 500 тысяч долларов в день — это почти в 10 раз дороже, чем в 2025 году.

Ранее МИД Ирана выдвинул условие для прохода судов по Ормузскому проливу после агрессии США и Израиля. Танкеры теперь обязаны согласовывать маршрут с ВМС Ирана. Трамп призвал экипажи не бояться прохода через пролив.