15 марта, 22:01

США формируют коалицию для защиты судов в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе объявить о создании международной коалиции для сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В настоящий момент обсуждается, начнётся ли миссия до завершения боевых действий на Ближнем Востоке или уже после. Состав участников альянса пока не раскрывается, известно лишь, что в него войдут несколько стран.

Ранее Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив. Он также пообещал, что США «скоро обеспечат» безопасность и свободу судоходства в проливе.

В Иране высмеяли призыв Трампа защитить Ормузский пролив
В Иране высмеяли призыв Трампа защитить Ормузский пролив

