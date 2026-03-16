«Нет никаких вариантов»: Трампа обвинили в неготовности к проблеме с Ормузским проливом
Дэвис: США не смогут запустить движение судов в Ормузском проливе без последствий
Обложка © freepik / wirestock
Вашингтон атакой на Иран создал абсолютный беспорядок в Ормузском проливе, который был основным маршрутом движения нефтяных танкеров. Сейчас США ищут выход из создавшейся ситуации, но сделать это быстро вряд ли удастся. Об этом сказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«Правда заключается в том, что у нас серьёзные проблемы из-за выбранного президентом плана ведения боевых действий, поскольку нет никакого варианта открытия проливов военным путём, который мы можем себе позволить в сроки, дающие возможность избежать серьёзных негативных последствий», — пояснил он в соцсети X.
Дэвис уверен, что заявления президента США Дональда Трампа звучат неправдоподобно, потому что Белый дом считает себя победителем на Ближнем Востоке, но это не так. Если бы слова об «успехах» были правдой, то Трамп бы сейчас не просил другие страны помочь с разблокировкой пролива.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив. Иран не раз предупреждал, что начнутся проблемы с судоходством в этом районе из-за агрессии США и Израиля. В Тегеране допустили восстановление прежнего трафика в Ормузе лишь через 2-3 года, даже если конфликт завершится. Проблемы с проходом нефтяных танкеров обернулись скачком цен на энергоресурсы.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.