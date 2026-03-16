В Иране допустили восстановление прежнего трафика в Ормузе лишь через 2-3 года

Ормузский пролив сможет вновь заработать в полную силу для прохода кораблей только в течение двух — трёх лет, даже если конфликт на Ближнем Востоке завершится. Таким мнением поделился экс-замглавы МИД исламской республики, бывший посол страны в РФ и КНР Мехди Сафари.