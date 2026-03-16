16 марта, 08:08

В Иране допустили восстановление прежнего трафика в Ормузе лишь через 2-3 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Ормузский пролив сможет вновь заработать в полную силу для прохода кораблей только в течение двух — трёх лет, даже если конфликт на Ближнем Востоке завершится. Таким мнением поделился экс-замглавы МИД исламской республики, бывший посол страны в РФ и КНР Мехди Сафари.

«Если война закончится сегодня победой Ирана, то для возвращения Ормузского пролива к своему прежнему состоянию потребуется 2 – 3 года», рассказал он иранскому телеканалу SNN.

Трамп понадеялся на помощь Си Цзиньпина в разблокировке Ормузского пролива

Ранее американский лидер Дональд Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив. Иран не раз предупреждал, что начнутся проблемы с судоходством в этом районе из-за агрессии США и Израиля. Накануне Йемен также пригрозил перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив в поддержку Ирана.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

