В Иране допустили восстановление прежнего трафика в Ормузе лишь через 2-3 года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio
Ормузский пролив сможет вновь заработать в полную силу для прохода кораблей только в течение двух — трёх лет, даже если конфликт на Ближнем Востоке завершится. Таким мнением поделился экс-замглавы МИД исламской республики, бывший посол страны в РФ и КНР Мехди Сафари.
«Если война закончится сегодня победой Ирана, то для возвращения Ормузского пролива к своему прежнему состоянию потребуется 2 – 3 года», — рассказал он иранскому телеканалу SNN.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив. Иран не раз предупреждал, что начнутся проблемы с судоходством в этом районе из-за агрессии США и Израиля. Накануне Йемен также пригрозил перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив в поддержку Ирана.
