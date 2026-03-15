Йемен угрожает закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана

Йемен пригрозил перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля в поддержку Ирана. Об этом заявил высокопоставленный военачальник Абед аль-Тавр в эфире телеканала Press TV.

По его словам, в случае принятия решения о вмешательстве первой мерой станет официальное объявление военно-морской блокады.

«Торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть остановлены», — сказал аль-Тавр.

Баб-эль-Мандебский пролив — один из важнейших морских путей в регионе. Он разделяет Аравийский полуостров (Йемен) и Африку (Джибути и Эритрея). Кроме того, через него пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию, а также Австралию.

Ранее Тегеран ввёл новые правила прохода через Ормузский пролив — теперь суда обязаны согласовывать маршрут с иранскими ВМС. В ответ президент США Дональд Трамп призвал экипажи нефтяных танкеров не бояться прохода через пролив, несмотря на обострение обстановки в регионе.