Иран обеспечил безопасный проход кораблей ряда государств через Ормузский пролив

Корабли ряда государств прошли через Ормузский пролив после согласования с Тегераном. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Страны в координации с Исламской Республикой Иран провели свои суда через Ормузский пролив. Это само по себе свидетельствует об ответственном подходе Исламской Республики Иран», — сказал он на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал SNN.

По словам дипломата, текущая напряжённость в регионе стала следствием конфликта, который, как утверждает Тегеран, был навязан США и «сионистским режимом». Багаи подчеркнул, что Иран оставляет за собой право предпринимать необходимые меры для защиты национальной безопасности и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны противников и их союзников на этом стратегическом морском маршруте.