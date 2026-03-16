Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 13:06

Иран обеспечил безопасный проход кораблей ряда государств через Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Корабли ряда государств прошли через Ормузский пролив после согласования с Тегераном. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Страны в координации с Исламской Республикой Иран провели свои суда через Ормузский пролив. Это само по себе свидетельствует об ответственном подходе Исламской Республики Иран», сказал он на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал SNN.

По словам дипломата, текущая напряжённость в регионе стала следствием конфликта, который, как утверждает Тегеран, был навязан США и «сионистским режимом». Багаи подчеркнул, что Иран оставляет за собой право предпринимать необходимые меры для защиты национальной безопасности и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны противников и их союзников на этом стратегическом морском маршруте.

Востоковед оценил потенциал Ирана по сопротивлению США и Израилю

Сейчас выходит, что Соединённые Штаты, которые считают, что у них самый мощный в мире флот, не способны обеспечить движение судов в Ормузском проливе без последствий. В связи с этим президент США Дональд Трамп требует, чтобы Китай, Франция, Южная Корею, Япония, Британия и другие страны прислали туда свои корабли, хотя ни одно из этих государств не развязывало войну с Ираном. Токио и Париж, осознавая абсурдность этого приказа, уже отказались. В связи с этим гарантом безопасного прохода через пролив очень удачно для себя выступил Тегеран, показавший, что именно он контролирует этот участок.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar