Иран обеспечил безопасный проход кораблей ряда государств через Ормузский пролив
Корабли ряда государств прошли через Ормузский пролив после согласования с Тегераном. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Страны в координации с Исламской Республикой Иран провели свои суда через Ормузский пролив. Это само по себе свидетельствует об ответственном подходе Исламской Республики Иран», — сказал он на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал SNN.
По словам дипломата, текущая напряжённость в регионе стала следствием конфликта, который, как утверждает Тегеран, был навязан США и «сионистским режимом». Багаи подчеркнул, что Иран оставляет за собой право предпринимать необходимые меры для защиты национальной безопасности и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны противников и их союзников на этом стратегическом морском маршруте.
Сейчас выходит, что Соединённые Штаты, которые считают, что у них самый мощный в мире флот, не способны обеспечить движение судов в Ормузском проливе без последствий. В связи с этим президент США Дональд Трамп требует, чтобы Китай, Франция, Южная Корею, Япония, Британия и другие страны прислали туда свои корабли, хотя ни одно из этих государств не развязывало войну с Ираном. Токио и Париж, осознавая абсурдность этого приказа, уже отказались. В связи с этим гарантом безопасного прохода через пролив очень удачно для себя выступил Тегеран, показавший, что именно он контролирует этот участок.
