США нанесли удары по ракетным объектам Ирана в Ормузском проливе
Обложка © Chat GPT
США нанесли удары по ракетным объектам Ирана на побережье Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона.
По данным командования, удары пришлись по укреплённым позициям, которые, как утверждается, использовались для размещения ракетных систем. В Пентагоне уточнили, что применили тяжёлые боеприпасы для поражения защищённых объектов.
«Силы США успешно применили несколько глубокопроникающих бомб, (мощностью. — Прим. Life.ru) 5 тысяч фунтов, по укрепленным иранским ракетным позициям вдоль побережья Ормузского пролива», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Иран нанёс ракетные удары по территории Объединённых Арабских Эмиратов, в том числе по Дубаю. По словам очевидцев, в городе прозвучали взрывы, а системы противовоздушной обороны перехватывали цели в небе. Сообщалось, что было выпущено более десяти ракет, часть из них упала рядом с международным аэропортом. Министерство обороны ОАЭ заявило, что расчёты ПВО работают в штатном режиме и отражают атаки с применением ракет и беспилотников.
