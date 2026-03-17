Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 20:50

Эрдоган заявил, что Израиль втягивает Ближний Восток в катастрофу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ближнему Востоку грозит катастрофа из-за действий Израиля. Своё заявление турецкий лидер сделал во вторник на ифтаре (вечерний приём пищи во время месяца Рамадан) с журналистами.

«Израиль… обретя власть и считая себя выше других, шаг за шагом втягивает наш регион в катастрофу», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что атаки Израиля на Газу, Йемен, Ливан и Иран не имеют отношения к обеспечению безопасности. Политик призвал не поддаваться на навязываемую извне повестку и донести до мирового сообщества правду о происходящем.

Fars: Иран настроен на многомесячное противостояние с США и Израилем
Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале масштабных ударов по объектам иранского правительства в Тегеране. В официальном заявлении ЦАХАЛ говорится, что атаки направлены на «инфраструктуру иранского террористического режима».

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar