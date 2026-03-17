Fars: Иран настроен на многомесячное противостояние с США и Израилем

Иранские вооружённые силы демонстрируют полную готовность к затяжному, многомесячному противостоянию с Соединёнными Штатами и Израилем. Как передаёт агентство Fars со ссылкой на источник в иранских силах безопасности, Тегеран намерен усиливать свои удары до полной капитуляции противника.

По оценке источника, президент США Дональд Трамп потерпел поражение на военном поприще и был шокирован масштабом иранских возможностей.

«Наше государство и народ готовы к длительному конфликту, и уже сегодня мы нанесем противнику еще более сокрушительные удары», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил инициативу Вашингтона о прекращении огня, переданную Тегерану через страны-посредники. По данным СМИ, Хаменеи занял «очень жёсткую и серьёзную позицию», он настроен на месть и требует «поставить противника на колени».