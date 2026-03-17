17 марта, 18:03

Fars: Иран настроен на многомесячное противостояние с США и Израилем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Иранские вооружённые силы демонстрируют полную готовность к затяжному, многомесячному противостоянию с Соединёнными Штатами и Израилем. Как передаёт агентство Fars со ссылкой на источник в иранских силах безопасности, Тегеран намерен усиливать свои удары до полной капитуляции противника.

По оценке источника, президент США Дональд Трамп потерпел поражение на военном поприще и был шокирован масштабом иранских возможностей.

«Наше государство и народ готовы к длительному конфликту, и уже сегодня мы нанесем противнику еще более сокрушительные удары», — сказал собеседник агентства.

Это вам за Сулеймани: Иран впервые применил управляемую ракету «Хаджи-Касем»

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил инициативу Вашингтона о прекращении огня, переданную Тегерану через страны-посредники. По данным СМИ, Хаменеи занял «очень жёсткую и серьёзную позицию», он настроен на месть и требует «поставить противника на колени».

Наталья Демьянова
