Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 16:02

Это вам за Сулеймани: Иран впервые применил управляемую ракету «Хаджи-Касем»

Обложка © Wikipedia / MojNews

Иран впервые применил в боевых условиях свою баллистическую ракету средней дальности «Хаджи-Касем» во время ответных ударов по Израилю и США. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ракета, названная в честь Касема Сулеймани, командующего элитными силами «Аль-Кудс» КСИР, погибшего в 2020 году от рук американцев, была разработана в том же году. Эта двухступенчатая твердотопливная ракета способна поражать цели на расстоянии до 1400 км, неся боевую часть массой 500 кг.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил инициативу Вашингтона о прекращении огня, переданную Тегерану через страны-посредники. По данным СМИ, Хаменеи занял «очень жёсткую и серьёзную позицию», он настроен на месть и требует «поставить противника на колени».

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar