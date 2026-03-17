CNN: США недооценили эффективность иранских беспилотников

США недооценили масштаб угрозы со стороны иранских беспилотников, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, американская сторона оказалась не готова к их эффективности.

«США оказались не готовы к масштабу угрозы беспилотников», — говорится в материале. При этом опыт других конфликтов, где активно применяются БПЛА, не помог полностью учесть риски.

Американские военные сейчас пытаются ускорить закупки и развитие технологий противодействия дронам. Однако, как отмечают источники, одним из главных препятствий остаётся медленное финансирование со стороны Конгресса.

Ранее Life.ru писал, что от атак США и Израиля в Иране пострадали 108 исторических памятников. Самые серьёзные потери понесла столичная провинция — там повреждено 60 объектов культурного наследия. В Исфахане разрушения затронули 19 памятников, а в Курдистане — 12.