Reuters: Новый лидер Ирана отверг предложение о мире с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил инициативу Вашингтона о прекращении огня, переданную Тегерану через страны-посредники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По словам собеседника агентства, Хаменеи занял «очень жёсткую и серьёзную позицию» в отношении США и Израиля, настроен на месть и потребовал сначала «поставить противника на колени».

«Не подходящее время для мира, пока Соединённые Штаты и Израиль не примут поражение и не выплатят компенсацию», — приводит издание слова иранского лидера.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен воевать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не убедится в ошибочности начатой совместно с Израилем агрессии. Тем временем США также отклонили попытки ближневосточных союзников выступить посредниками, дав понять, что в настоящее время не заинтересованы в переговорах.