Аракчи: Иран готов воевать с США и Израилем до конца

Иран не стремится к перемирию и готов вести войну с США и Израилем до конца. Об этом глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу SNN.

По словам министра, противник уже получил «хороший урок», поняв, что имеет дело с народом, готовым защищаться без колебаний. Аракчи подчеркнул, что война должна завершиться так, чтобы враги больше никогда не думали о повторении агрессии.

«Мы говорим, что не хотим перемирия не потому, что стремимся к войне, а потому, что на этот раз эта война должна закончиться так, чтобы наши враги никогда больше не думали о повторении нападений», — сказал министр.