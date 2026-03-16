Аракчи: Иран готов воевать с США и Израилем до конца
Аббас Аракчи.
Иран не стремится к перемирию и готов вести войну с США и Израилем до конца. Об этом глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу SNN.
По словам министра, противник уже получил «хороший урок», поняв, что имеет дело с народом, готовым защищаться без колебаний. Аракчи подчеркнул, что война должна завершиться так, чтобы враги больше никогда не думали о повторении агрессии.
«Мы говорим, что не хотим перемирия не потому, что стремимся к войне, а потому, что на этот раз эта война должна закончиться так, чтобы наши враги никогда больше не думали о повторении нападений», — сказал министр.
Ранее Аббас Аракчи заявил, что Тегеран будет воевать до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не поймёт, что нападение на республику было ошибкой. Кроме того, министр настаивает на том, что Вашингтон обязан выплатить компенсацию за агрессию. А хозяин Белого дома отказался заключать сделку с Ираном, заявив, что предложенные условия «недостаточно хороши».
