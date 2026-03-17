Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 12:33

ЦАХАЛ сообщил о начале ударов по объектам иранского правительства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tunasalmon

Армия обороны Израиля заявила о начале масштабной серии ударов по объектам иранского правительства в Тегеране. В официальном сообщении говорится, что атаки направлены на «инфраструктуру» властей Ирана.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране», — заявили в ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Тегеране командира ополчения «Басидж»
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Тегеране командира ополчения «Басидж»

Ранее в ЦАХАЛ заявляли о ликвидации секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ходе авиаудара близ Тегерана. Там подчеркнули, что атака была точечной и направленной на конкретную цель. Позже секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана вышел на связь и развеял слухи о своей гибели.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar