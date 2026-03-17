ЦАХАЛ сообщил о начале ударов по объектам иранского правительства
Армия обороны Израиля заявила о начале масштабной серии ударов по объектам иранского правительства в Тегеране. В официальном сообщении говорится, что атаки направлены на «инфраструктуру» властей Ирана.
«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране», — заявили в ЦАХАЛ.
Ранее в ЦАХАЛ заявляли о ликвидации секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ходе авиаудара близ Тегерана. Там подчеркнули, что атака была точечной и направленной на конкретную цель. Позже секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана вышел на связь и развеял слухи о своей гибели.
