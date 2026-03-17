Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 11:40

В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации Али Лариджани в результате удара по Тегерану

Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ходе авиаудара близ Тегерана.

«Израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», — говорится в сообщении.

Операция была проведена 17 марта на основе разведывательной информации. Удар нанесли в момент, когда Лариджани находился недалеко от столицы Ирана. В ЦАХАЛ подчеркнули, что атака была точечной и направленной на конкретную цель.

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Тегеране командира ополчения «Басидж»
При этом ранее в соцсетях появилось письмо, опубликованное в аккаунте Али Лариджани, несмотря на предыдущее заявление Израиля о его гибели. В тексте он выразил соболезнования в связи с гибелью иранских военных после удара ВМС США по фрегату IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Милена Скрипальщикова
