Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 10:17

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана одним постом развеял слухи о своей гибели

Али Лариджани. Обложка © ТАСС / AP / Bilal Hussein

Появилось письмо секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, несмотря на заявления Израиля о его гибели. Оно было опубликовано в его аккаунте в соцсети X на фоне утверждений Израиля о его убийстве.

«Память о них навсегда останется в сердцах иранского народа, и эти мученические смерти станут укреплением фундамента армии исламской республики в структуре вооружённых сил на долгие годы вперёд», — говорится в письме.

Речь идёт о военных, которые, по данным иранской стороны, погибли после удара ВМС США по фрегату IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Тегеране командира ополчения «Басидж»
Ранее в Минобороны Израиля сообщили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был уничтожен. Руководство страны поручило армии продолжить действия против представителей иранского руководства, которых в Израиле считают частью «оси зла».

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar