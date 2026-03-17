Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана одним постом развеял слухи о своей гибели

Появилось письмо секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, несмотря на заявления Израиля о его гибели. Оно было опубликовано в его аккаунте в соцсети X на фоне утверждений Израиля о его убийстве.

«Память о них навсегда останется в сердцах иранского народа, и эти мученические смерти станут укреплением фундамента армии исламской республики в структуре вооружённых сил на долгие годы вперёд», — говорится в письме.

Речь идёт о военных, которые, по данным иранской стороны, погибли после удара ВМС США по фрегату IRIS Dena у берегов Шри-Ланки.

Ранее в Минобороны Израиля сообщили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был уничтожен. Руководство страны поручило армии продолжить действия против представителей иранского руководства, которых в Израиле считают частью «оси зла».