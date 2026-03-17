Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 09:49

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Тегеране командира ополчения «Басидж»

Командир иранского народного ополчения «Басидж» Голамреза Сулеймани. Обложка © ТАСС / Zuma

Командир иранского народного ополчения «Басидж» Голамреза Сулеймани. Обложка © ТАСС / Zuma

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в Тегеране высокопоставленного командира иранского народного ополчения «Басидж» Голамрезы Сулеймани. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, удар был нанесён военно-воздушными силами в самый центр столицы исламской республики.

Сулеймани, как утверждается, возглавлял подразделение «Басидж» на протяжении последних шести лет. В израильской армии подчеркнули, что силы ополчения под его командованием сыграли ключевую роль в подавлении недавних протестов в Иране.

Иранская сторона пока никак не прокомментировала сообщения о гибели командира. Официального подтверждения от Тегерана не поступало.

Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху в Иерусалиме
Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху в Иерусалиме

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, операция была проведена минувшей ночью. Кац назвал Лариджани частью «оси зла» и сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и он сам поручили ЦАХАЛ продолжать «охоту на руководство террористического и репрессивного режима в Иране».

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar