17 марта, 06:22

Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху в Иерусалиме

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Иранские вооружённые силы нанесли удар вблизи офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщил иранский телеканал SNN.

Снаряды упали в нескольких метрах от здания, где расположен кабинет премьер-министра. Детали о пострадавших или разрушениях пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чудом спасся во время авиаудара 28 февраля. Аятолла покинул помещение незадолго до удара, что предотвратило его гибель. Он вышел во двор «по какому-то делу», а при возвращении по зданию уже был нанесён удар.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
