Grok AI счёл дипфейком на 100% видео живого Нетаньяху с кофе и пятипалыми руками

Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI, признал фейком ролик, на котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опровергает слухи о своей смерти. Пользователь соцсети X с ником Mohsen1011 спросил у нейросети, настоящее ли видео или создано искусственным интеллектом. На что бот ответил, что ролик сгенерирован нейросетью.

Напомним, в последние недели соцсетях и СМИ активно обсуждали слухи о смерти Биньямина Нетаньяху. Одним из главных «доказательств» стала фотография, на которой у премьера якобы насчитали по шесть пальцев на руках. Вчера Нетаньяху лично вышел в свет, чтобы развеять домыслы, и продемонстрировал на видео, что жив и здоров, а на каждой руке у него ровно по пять пальцев.