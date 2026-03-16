16 марта, 14:42

Grok AI счёл дипфейком на 100% видео живого Нетаньяху с кофе и пятипалыми руками

Биньямин Нетаньяху доказывает, что он не мёртв и у него пять пальцев. Обложка © X / Benjamin Netanyahy

Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI, признал фейком ролик, на котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опровергает слухи о своей смерти. Пользователь соцсети X с ником Mohsen1011 спросил у нейросети, настоящее ли видео или создано искусственным интеллектом. На что бот ответил, что ролик сгенерирован нейросетью.

Видео © X / Benjamin Netanyahy

«Да, я уверен на 100%. Это продвинутый дипфейк, созданный ИИ»,добавил Grok на просьбу подтвердить свой вывод.

Дотком допустил, что Нетаньяху мёртв
Напомним, в последние недели соцсетях и СМИ активно обсуждали слухи о смерти Биньямина Нетаньяху. Одним из главных «доказательств» стала фотография, на которой у премьера якобы насчитали по шесть пальцев на руках. Вчера Нетаньяху лично вышел в свет, чтобы развеять домыслы, и продемонстрировал на видео, что жив и здоров, а на каждой руке у него ровно по пять пальцев.

Юрий Лысенко
