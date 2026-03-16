Дотком допустил, что Нетаньяху мёртв

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вполне может быть мёртв к настоящему моменту, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком. По мнению американского предпринимателя , если предположение верно, это ставит под сомнение пророчество, согласно которому он должен стать последним лидером еврейского государства.

«Но если Нетаньяху мёртв, то и пророчество не сбылось. Он должен был стать последним премьер-министром Израиля. Как они это исправят?» — задаётся вопросом Дотком в соцсети X.

Кроме того, предприниматель отметил необычное молчание сына премьера, Яира Нетаньяху, который не публиковал обновления в течение пяти дней, хотя раньше штамповал их ежедневно. Бизнесмен также предположил, что возможная смерть Нетаньяху может повлиять на политическую стратегию президента США Дональда Трампа. По его мнению, это событие откроет Трампу путь к заключению мирного соглашения с Ираном, включая закрытие американских баз на Ближнем Востоке и ограничение роли еврейских или сионистских представителей в администрации.

Предприниматель выразил надежду, что такой сценарий побудит Иран идти на уступки, что в свою очередь может изменить баланс сил в регионе и на международной арене.

В израильско инфополе действительно распространились слухи о смерти премьер-министра, однако Ким Дотком немного запоздал с такими заявлениями. Недавно Нетаньяху лично вышел в эфир из кофейни, доказав всем, что с ним всё в порядке.