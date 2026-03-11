Эрдоган назвал Нетаньяху величайшей катастрофой для Израиля со времён Холокоста

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резонансным заявлением в адрес израильского премьера. Он публично обвинил Биньямина Нетаньяху в том, что тот стал настоящей катастрофой для своего народа, пережившего Холокост.

«Даже израильский народ, который каждую ночь проводит в бомбоубежищах, говорит, что самым большим бедствием, которое обрушилось на них после Холокоста, является Нетаньяху», — сказал турецкий лидер, выступая перед однопартийцами в среду в Анкаре.

Ранее сообщалось, что положение Израиля может стать критическим, если Турция упрочит свой союз с Пакистаном и Саудовской Аравией. Отношения Тель-Авива и Анкары в последние годы претерпели кардинальные изменения. Если до 2010 года страны выступали партнёрами и проводниками влияния США в регионе, то сегодня их можно назвать противниками.