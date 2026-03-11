Владимир Путин
11 марта, 18:05

Трамп не стал брать ответственность за удар по школе в Иране, заявив, что ничего не знает

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Расследование газеты The New York Times установило, что удар по начальной школе в иранском городе Минаб мог быть нанесен Соединёнными Штатами. Тем временем президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения об ударе, заявил, что ничего не знает об этом.

«Я ничего об этом не знаю», — сказал американский лидер.

Восьмимесячная девочка стала самой юной жертвой ударов США и Израиля по Ирану
Восьмимесячная девочка стала самой юной жертвой ударов США и Израиля по Ирану

28 февраля, в день начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, авиаудар пришёлся по начальной школе для девочек в городе Минабе. По разным оценкам, жертвами трагедии стали от 150 до 180 детей. В ООН не стали оценивать последствия удара, а Дональд Трамп и вовсе заявил, что ракету запустила иранская армия.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
