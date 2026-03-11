Трамп не стал брать ответственность за удар по школе в Иране, заявив, что ничего не знает
Расследование газеты The New York Times установило, что удар по начальной школе в иранском городе Минаб мог быть нанесен Соединёнными Штатами. Тем временем президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения об ударе, заявил, что ничего не знает об этом.
«Я ничего об этом не знаю», — сказал американский лидер.
28 февраля, в день начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, авиаудар пришёлся по начальной школе для девочек в городе Минабе. По разным оценкам, жертвами трагедии стали от 150 до 180 детей. В ООН не стали оценивать последствия удара, а Дональд Трамп и вовсе заявил, что ракету запустила иранская армия.
