15 марта, 20:47

Нетаньяху с кофе в руках развеял слухи о шести пальцах и своей смерти

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В израильском и мировом инфополе распространились слухи о смерти премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Одним из «доказательств» стала фотография, где у политика якобы по шесть пальцев на руках. Чтобы развеять все домыслы, Нетаньяху лично вышел в эфир.

В прямом включении он продемонстрировал, что жив, здоров, и на каждой руке у него ровно по пять пальцев. Теории заговора временно отступают.

Нетаньяху лично опроверг слухи о своей гибели, показав руки. Видео © X / Benjamin Netanyahy

«Он станет мишенью»: Сын Нетаньяху прячется от войны в Майами
Ранее СМИ заявили о просьбе Биньямина Нетаньяху к киевскому главарю Владимиру Зеленскому в помощи в борьбе с иранскими беспилотниками. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос обсуждался, но прямого разговора между лидерами пока не было.

Анастасия Никонорова
