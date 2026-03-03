«Он станет мишенью»: Сын Нетаньяху прячется от войны в Майами

Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яир предпочитает отсидеться в Майами, пока его страна наносит удары по Ирану. Об этом рассказал Daily Express US эксперт по международным отношениям, проработавший 25 лет в правительстве США Говард Стоффер. По его словам, это большая ошибка сына политика, так как его могут похитить или попытаться ликвидировать.

«Он станет мишенью. Я бы этого не исключал, и если его не будут защищать «Шин Бет» или полицейские, то он лишится поддержки страны, которая сейчас в нём нуждается. Его, конечно, охраняет «Моссад», который следит за ним и находится рядом с ним. Если они не хотят, чтобы он знал об их присутствии, то их не будет видно, но я уверен, что они за ним наблюдают», — пояснил Стоффер.

Мужчине 34 года, по официальной версии он занимается «некоммерческой благотворительной деятельностью» во Флориде. Эксперт напомнил, что сейчас Израиль призвал на службу 360 000 резервистов для участия в боевых действиях против Ирана. При этом Нетаньяху-младший отсиживается в США, хотя должен быть вместе со своим народом на израильской земле. Стоффер уверен, что Америка — не место для того, чтобы пересидеть эскалацию.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они с США «спасают мир». Операция против Ирана началась 28 февраля. Америка и Израиль наносят удары по жилым кварталам, школам, больницам. По последним данным, более 500 мирных иранцев оказались жертвами обстрелов.