Рубио впал в ступор после вопроса о бомбёжке США иранской школы, полной детей

Госсекретарь США Марко Рубио оказался в неловкой ситуации во время выступления в Капитолии, когда журналисты спросили его об авиаударе по школе на юге Ирана, где погибли 170 детей и учителей.

«Да, я видел те сообщения. У меня нет… я бы направил вас… это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому что не хочу ошибиться», — сбивчиво стал оправдываться американский госсекретарь.

Рубио пообещал, что Пентагон в будущем проведёт расследование, чтобы установить, был ли удар по школе с детьми нанесён именно американскими военными. При этом он заверил, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу, и переадресовал неудобный вопрос в Пентагон (Министерство войны).

«Я бы перенаправил ваш вопрос к ним. Я позабочусь о том, чтобы они знали о вашем вопросе. Но мы хотели бы... Ну, очевидно, что США не стали бы намеренно наносить удар по школе», — изъяснился госсекретарь.