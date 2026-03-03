Рубио впал в ступор после вопроса о бомбёжке США иранской школы, полной детей
Обложка © ТАСС / ТАСС / АР
Госсекретарь США Марко Рубио оказался в неловкой ситуации во время выступления в Капитолии, когда журналисты спросили его об авиаударе по школе на юге Ирана, где погибли 170 детей и учителей.
«Да, я видел те сообщения. У меня нет… я бы направил вас… это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому что не хочу ошибиться», — сбивчиво стал оправдываться американский госсекретарь.
Рубио пообещал, что Пентагон в будущем проведёт расследование, чтобы установить, был ли удар по школе с детьми нанесён именно американскими военными. При этом он заверил, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу, и переадресовал неудобный вопрос в Пентагон (Министерство войны).
«Я бы перенаправил ваш вопрос к ним. Я позабочусь о том, чтобы они знали о вашем вопросе. Но мы хотели бы... Ну, очевидно, что США не стали бы намеренно наносить удар по школе», — изъяснился госсекретарь.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под ударами оказались крупные города, включая Тегеран. При этом снаряды прилетали по гражданским объектам. В Иране в результате атак на школы погибли 170 учащихся и педагогов. В результате бомбардировок былы убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его супруга, члены семьи и несколько высокопоставленных чиновников. Тегеран нанёс ответные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они с президентом США Дональдом Трампом «спасают мир». Всё, что известно о конфликте, читайте на Life.ru.
