15 марта, 02:29

Ynet: Нетаньяху попросил у Зеленского помощи против иранских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в борьбе с иранскими беспилотниками. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

По данным издания, интерес Израиля связан с опытом Украины по перехвату ударных БПЛА. В публикации отмечается, что Тель-Авив рассчитывает наладить сотрудничество с Киевом в вопросах противодействия беспилотникам.

Как утверждают журналисты, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что соответствующий запрос действительно обсуждался. При этом прямого разговора между Нетаньяху и Зеленским пока не было.

В Иране объявили Украину законной целью из-за помощи США и Израилю
В Иране объявили Украину законной целью из-за помощи США и Израилю

Сам Зеленский недавно утверждал, что направил «соответствующих специалистов» в страны Ближнего Востока – в Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Однако президент США Дональд Трамп впоследствии опроверг это заявление.

Ранее Life.ru писал, что между Вашингтоном и Киевом уже возникла словесная перепалка на эту тему. Дональд Трамп заявил, что США способны самостоятельно противостоять иранским беспилотникам и не нуждаются в поддержке со стороны Украины. По словам американского лидера, Вашингтону «последний человек, от которого нужна помощь, – это Зеленский».

Эрдоган назвал Нетаньяху величайшей катастрофой для Израиля со времён Холокоста
Эрдоган назвал Нетаньяху величайшей катастрофой для Израиля со времён Холокоста

Юния Ларсон
