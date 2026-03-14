В Иране объявили Украину законной целью из-за помощи США и Израилю
Территория Украины стала законной целью для Ирана из-за помощи США и Израилю в военной операции против Тегерана. Об этом предупредил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи, подчеркнув, что Киев стал стороной конфликта.
«Потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал Азизи в своём аккаунте в соцсети X.
Статья 51 Устава ООН закрепляет право на самооборону в случае вооружённого нападения. Таким образом, Тегеран намекает на возможное расширение географии ответных ударов.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь странам Ближнего Востока защищаться от атак Ирана. Он направил дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. По его словам, соответствующий запрос поступил от американской стороны. Кремль не стал оценивать отправку Киевом специалистов по БПЛА на Ближний Восток.
