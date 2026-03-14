В Иране объявили Украину законной целью из-за помощи США и Израилю

Территория Украины стала законной целью для Ирана из-за помощи США и Израилю в военной операции против Тегерана. Об этом предупредил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи, подчеркнув, что Киев стал стороной конфликта.

«Потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал Азизи в своём аккаунте в соцсети X.

Статья 51 Устава ООН закрепляет право на самооборону в случае вооружённого нападения. Таким образом, Тегеран намекает на возможное расширение географии ответных ударов.