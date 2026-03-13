Кремль не считает, что Иран оттянет на себя внимание США от Украины

В Москве не опасаются, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлечёт Вашингтон от украинского урегулирования. Такую оценку представил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, таких опасений в настоящее время не возникает», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что текущие контакты с американскими партнёрами не дают оснований для подобных сомнений. Кроме того, по словам Пескова, Россия высоко ценит готовность Соединённых Штатов оказывать содействие в поиске мирного решения вокруг украинского кризиса.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что европейские столицы не демонстрируют стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине. В Европе в настоящее время не наблюдается настроя на поиск дипломатических путей выхода из кризиса, отметил представитель Кремля. По его словам, европейские государства вовсе не исполнены желания способствовать мирным решениям.