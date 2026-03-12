Кремль уличил европейские столицы в нежелании искать мирный путь по Украине
Европейские столицы не настроены на поиск мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Европе сейчас не видно стремления содействовать урегулированию мирными средствами. Такое заявление он сделал, комментируя подход западных стран к ситуации вокруг Украины.
«Европейские столицы тоже вовсе не исполнены желания способствовать мирным путям урегулирования», — сказал Песков.
Таким образом в Кремле считают, что европейские государства не демонстрируют готовности к поиску дипломатического выхода из конфликта.
Других уточнений о том, какие именно страны имелись в виду, Песков не привёл.
Ранее европейские страны предложили Украине продолжать боевые действия ещё полтора-два года, пообещав финансовую поддержку. После этого Владимир Зеленский поручил политическому руководству подготовить сценарий, при котором на Украине несколько лет не будут проводить выборы.
