Регион
12 марта, 09:58

Кремль уличил европейские столицы в нежелании искать мирный путь по Украине

Песков заявил, что Европа не настроена на мирное решение по Украине

Обложка © Life.ru

Европейские столицы не настроены на поиск мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Европе сейчас не видно стремления содействовать урегулированию мирными средствами. Такое заявление он сделал, комментируя подход западных стран к ситуации вокруг Украины.

«Европейские столицы тоже вовсе не исполнены желания способствовать мирным путям урегулирования», — сказал Песков.

Таким образом в Кремле считают, что европейские государства не демонстрируют готовности к поиску дипломатического выхода из конфликта.

Других уточнений о том, какие именно страны имелись в виду, Песков не привёл.

Путин описал странные отношения Киева и ЕС идиомой «хвост виляет собакой»

Ранее европейские страны предложили Украине продолжать боевые действия ещё полтора-два года, пообещав финансовую поддержку. После этого Владимир Зеленский поручил политическому руководству подготовить сценарий, при котором на Украине несколько лет не будут проводить выборы.

Марина Фещенко
