Европейские страны предложили Украине продолжать боевые действия ещё полтора-два года, пообещав финансовую поддержку. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на представителя правящей партии «Слуга народа».

По словам источника, европейские партнёры дали Киеву прямой сигнал. «Европейцы сказали: «Повоюйте ещё полтора-два года. Мы дадим вам деньги».

Собеседник издания утверждает, что после этого Владимир Зеленский поручил политическому руководству подготовить сценарий, при котором на Украине несколько лет не будут проводить выборы. Также обсуждается, как в такой ситуации будет работать Верховная рада.

Ранее в парламенте рассчитывали на быстрый прогресс в переговорах по урегулированию и проведение голосования. Однако обострение на Ближнем Востоке фактически поставили переговорный процесс в формате Украина — США — Россия на паузу.

В результате многие депутаты считают, что избирательная кампания в ближайшее время маловероятна. По словам одного из членов руководства «Слуги народа», пока «нет конкретных дедлайнов для наработки законодательства о выборах».

А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подверг критике Европейский союз. Бывший комик заявил об отсутствии прогресса по новому пакету санкций против России. Также он отметил, что заблокирован пакет финансовой помощи Украине.