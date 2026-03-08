Зеленский раскритиковал ЕС за задержку санкций и помощи Украине

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подверг критике Европейский союз за задержки в принятии решений. Об этом сообщило издание «Страна.ua», опубликовавшее фрагмент его видеообращения.

Бывший комик заявил об отсутствии прогресса по новому пакету санкций против России. Также он отметил, что заблокирован пакет финансовой помощи Украине.

«До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России. Нет движения по пакету помощи Украине в 90 миллиардов евро, хоть Европа и признаёт, что это для нас жизненно важно», — пожаловался Зеленский.

Финансовая помощь Незалежной не осуществляется из-за конфликта с Венгрией. В конце января Киев остановил прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». После этого Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину. Позже Будапешт также заблокировал предоставление Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснил эти шаги реакцией на решение Украины не возобновлять транзит российского топлива по нефтепроводу. По его словам, украинская сторона таким образом пытается оказать политическое давление и повлиять на внутреннюю ситуацию в Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении добиться возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Будапешт не собирается идти на компромиссы с Киевом по этому вопросу. Венгерские власти считают остановку транзита серьёзной проблемой для энергетической безопасности страны. Будапешт намерен добиваться восстановления поставок нефти и «силой прорвать нефтяную блокаду».