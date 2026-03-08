Между киевским режимом и Евросоюзом сложились странные отношения — словно «хвост виляет собакой». Об этом в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным заявил президент России Владимир Путин.

«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот», — сказал российский лидер.

За подтверждением слова президента далеко ходить не придётся, можно вспомнить недавнее заявление Владимира Зеленского. Как раз сегодня глава киевского режима раскритиковал Евросоюз за медлительность. По его словам, до сих пор нет прогресса ни по 20-му пакету антироссийских санкций, ни по выделению 90 миллиардов евро финансовой помощи, которую в Киеве считают жизненно важной.