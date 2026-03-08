Путин поздравил россиянок с Международным женским днём

Президент России Владимир Путин обратился к россиянкам с поздравлением по случаю Международного женского дня. Глава государства подчеркнул особую роль женщин в жизни общества и каждого человека.

«Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь остаётся в сердце каждого человека на всю жизнь, согревает, умножает радостные эмоции и придаёт сил в самую трудную минуту испытаний», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что женщинам присущи исключительная стойкость, волевые качества и умение быть лидерами, что позволяет им добиваться успеха в профессии. При этом они успевают сочетать самые разные роли: быть любящими матерями, оставаться целеустремлёнными и самостоятельными, сохранять красоту и внутреннюю силу.

Особые слова благодарности президент адресовал женщинам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Он поблагодарил их за смелость и мужество, проявленные ради Родины.

«Дорогие женщины! Вам действительно подвластно всё. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность, а ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперёд. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно. Здоровья и благополучия вам и всем вашим близким», — заключил глава государства.

Также Владимир Путин сообщил, что власти и дальше будут работать над тем, чтобы женщины могли без труда совмещать воспитание детей с построением карьеры. Президент заверил, что создание условий для гармоничного сочетания материнства и профессиональной деятельности остаётся приоритетной задачей.