Дом правительства России украсили инсталляцией к Международному женскому дню

Фасад дома правительства Российской Федерации в Москве украсили инсталляцией к предстоящему Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Накануне праздника на стенах Белого дома появилась большая цифра восемь с лепестками цветов.

Дома правительства России в Москве украсили инсталляцией к 8 марта. Видео © Life.ru

Ранее рэпер Макан, который уже несколько месяцев проходит срочную службу в одной из столичных частей Росгвардии, поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днём. В сети появились кадры, на которых запечатлено, как Андрей Косолапов исполняет песню вместе с детским хором и оркестром. Артиста встретили криками и бурными аплодисментами.

Роскосмос, со своей стороны, показал «космический букет» из туманностей, который астрофотографу удалось запечатлеть на расстоянии тысяч световых лет от Земли. Снимки сделаны Николаем Вдовином в преддверии Международного женского дня. В кадр попали настоящие звёздные оранжереи — туманности с поэтичными названиями Тюльпан, Розетка, Ирис, Сердце и Душа. Каждая из них светится розовым благодаря молодым горячим светилам, чьё излучение заставляет водород играть яркими оттенками.