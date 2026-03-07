Срочник Macan со сцены красиво поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта — видео

Рэпер Макан, который уже несколько месяцев проходит срочную службу в одной из столичных частей Росгвардии, поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днём. На видео SHOT — то, как Андрей Косолапов исполняет песню вместе с детским хором и оркестром. Артиста встретили криками и бурными аплодисментами.

Рэпер Macan поздравляет женщин-военнослужащих с 8 марта. Видео © SHOT

«Здравия желаю, дорогие девушки. Поздравлю вас обязательно. Начну с песни, чтоб у вас не осталось сомнений, кто сегодня перед вами», — сказал рэпер со сцены.

Напомним, 28 ноября Macan отправился проходить службу по призыву в 1-й группе спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения. В Вооружённых силах рэпер получил специальность оператора БПЛА и отвечает за управление транспортом. А недавно он посетил стрельбище, девушка артиста показывала, как это было.