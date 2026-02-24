Глеб Калюжный на день вернулся из армии, чтобы записать каверы для военной драмы «Малыш»

Российский актёр и музыкант Глеб Калюжный записал каверы саундтреков для военной драмы «Малыш», в которой он исполнил главную роль. Об этом ТАСС сообщил режиссёр картины Андрей Симонов.

По его словам, Калюжного буквально на один день отпустили из армии, где он проходит срочную службу. Актёр сам исполнил все вокальные партии и рэп, поразив съёмочную группу талантом.

В фильм вошли песня донецкого рэпера Димы Ома «Дима дома», треки композитора Юрия Бардаша и композиция «Высота» артиста лейбла «Таврида.Арт» Сергея Нихаенко. Последняя — автобиографична: Нихаенко, уроженец ЛНР, в 2022 году ушёл добровольцем защищать свою землю. «Высота» — название позиций, где он служил.

«Нам было сложно найти финальную песню, которую герой споёт, прожив эту историю. Заказать её гражданскому автору, который сам через это не проходил, было абсолютно невозможно. Поэтому «Высота» нам подошла», — объяснил Симонов в разговоре с агентством.

Картина рассказывает о рэпере из Донецка, который идёт добровольцем на СВО, чтобы спасти мать из осаждённого Мариуполя. Роль матери исполнила Полина Агуреева. Съёмки проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.

Ранее Life.ru рассказывал, что рэпер Macan (Андрей Косолапов), проходящий срочную службу, провёл новогодние каникулы вне части — его увольнение растянулось с 31 декабря по 12 января, что превышает уставные трое суток. Причины остаются неизвестными. При этом, как рассказали другие срочники, он регулярно заказывал сослуживцам пиццу и делился передачками.